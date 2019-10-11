altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.886,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,00283,20283,00283,20Cumhuriyet Ata Lira 1.865,001.886,001.865,001.886,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00262,00258,00262,00Lira(Tam) Ziynet 1.822,001.842,001.822,001.842,00Yarım Ziynet 911,00921,00911,00921,00Çeyrek Ziynet 456,00461,00456,00461,00
Okuyucu Yorumları 0 yorum