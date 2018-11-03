FİNANS

Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Bankalardaki altın hesaplarının değeri eylül ayı itibarıyla 40 milyar liraya dayanarak tarihi zirvesini gördü - Mudilerin bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü ise 174,1 ton düzeyinde hesaplanırken, bu da yıl başından bu yana 20,5 tonluk artışa işaret etti

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yıl başından eylül sonuna kadar altının gram fiyatı yüzde 46,1 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 40 milyar liraya dayanarak rekor kırdı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması gibi nedenler etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek eylül ayını 231,9 liradan tamamladı. Böylece geçen 9 aylık süreçte gram altın yüzde 46 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları eylülde 2017 sonuna kıyasla 15 milyar 720 milyon lira artarak 39 milyar 823 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 38 milyar 830 milyon lirası yurt içi, 993 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

\

- Bankalarda 170 tonu aşkın altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı eylül ayının son işlem gününü 228 bin 750 liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün eylül sonunda 174,1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde dokuz ayda 20,5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

BDDK verilerine göre, 2010'dan bu yana bankalarda tutulan yurt içi ve yurt dışı kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:

Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira) Yurt İçi Yerleşik Yurt Dışı Yerleşik Toplam Altının Kilogram Fiyatı Hesap büyüklüğü (Ton) Eyl.18 38.830 993 39.823 228.750 174,1 2017 23.474 629 24.103 156.900 153,6 2016 16.964 481 17.445 131.620 132,5 2015 10.624 381 11.005 100.000 110,1 2014 15.927 323 16.250 89.400 181,8 2013 20.554 358 20.912 82.660 253,0 2012 18.315 284 18.599 95.700 194,3 2011 14.220 108 14.328 95.400 150,2 2010 2.377 21 2.398 70.450 34,0

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Benzine gece yarısından sonra indirim geliyorBenzine gece yarısından sonra indirim geliyor
Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın BDDK kıymetli maden ve depo hesapları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

Yargıtay'dan binlerce çalışanı ilgilendiren gelir vergisi indirimi kararı

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salebin kilosu 700 lira

Salebin kilosu 700 lira

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Soydan: Fındık üreticisi kazanmıştır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.