FİNANS

Altın hesapları 51 milyar lirayı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bankalardaki altın hesaplarının değeri ilk çeyrek itibarıyla 51,3 milyar liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü - Mudilerin bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 218,1 ton düzeyinde hesaplanırken, bu da yıl başından bu yana 28,5 tonluk artışa işaret etti

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle ilk çeyrekte altının gram fiyatı yaklaşık yüzde 6 yükselirken, bu dönemde bankalardaki altın hesaplarının değeri 51 milyar lirayı aşarak rekor kırdı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 218,1 lira seviyelerinden yükselişe geçerek ilk çeyreği 230,9 liradan tamamladı. Böylece geçen 3 aylık süreçte gram altın yüzde 5,9 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kıran bankalardaki altın hesapları, değer bazında tarihi zirvesini yeniledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları ilk çeyrekte 2018 sonuna kıyasla 9 milyar 870 milyon lira artarak 51 milyar 260 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 50 milyar 275 milyon lirası yurt içi, 985 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

- Bankalarda 220 tona yakın altın var

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mart ayının son işlem gününü 235 bin liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ilk çeyrek sonunda 218,1 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2018 sonunda 189,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde geçen üç ayda 28,5 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

BDDK verilerine göre, 2010'dan bu yana bankalarda tutulan yurt içi ve yurt dışı kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü şöyle:

Kıymetli Maden Depo Hesapları (Milyon Lira) Yurt İçi Yerleşik Yurt Dışı Yerleşik Toplam Altının Kilogram Fiyatı Hesap büyüklüğü (Ton) Mart 2019 50.275 985 51.260 235.000 218,1 2018 40.446 944 41.390 218.300 189,6 2017 23.474 629 24.103 156.900 153,6 2016 16.964 481 17.445 131.620 132,5 2015 10.624 381 11.005 100.000 110,1 2014 15.927 323 16.250 89.400 181,8 2013 20.554 358 20.912 82.660 253,0 2012 18.315 284 18.599 95.700 194,3 2011 14.220 108 14.328 95.400 150,2 2010 2.377 21 2.398 70.450 34,0

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Anahtar Kelimeler:
Altın BDDK kıymetli maden ve depo hesapları

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