FİNANS

Altın, Londra ve New York’tan Çin ve Hindistan’a akıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

İSVİÇRELİ altın yatırım firması Matterhorn Varlık Yönetimi kurucusu Egon von Greyerz, eylül ayında batılı merkez bankalarından Çin ve Hindistan piyasalarına altın transferi yaşandığını bildirdi.

Erkan ÖZ, (DHA)- İSVİÇRELİ altın yatırım firması Matterhorn Varlık Yönetimi kurucusu Egon von Greyerz, eylül ayında batılı merkez bankalarından Çin ve Hindistan piyasalarına altın transferi yaşandığını bildirdi.
KingWorldNews’e konuşan von Greyerz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Geçen ay (eylül 2018) İsviçre’ye altın girişi olduğunu gördük. Daha sonra (bu altınlar) Asya ve Hindistan piyasalarına ihraç edildi. Geçen ay, (İsviçre’ye) ithal edilen altının yüzde 70’i Londra ve ABD’den geldi. Yine İsviçre’nin İngiltere ve ABD bankalarından 400 ons’luk külçeler aldığını ve bunları bir kiloluk külçeler halinde çevirip Asya piyasasına gönderdiğini görüyoruz. Geçen ay, madenlerden çok az alım yapıldı. Altın alımlarının çoğu Londra ve New York’tan gerçekleştirildi.
Bu bize şunu kanıtlıyor: (Batılı) Merkez Bankaları kendi fiziksel altınlarını ya dışarıya kiraya veriyorlar ya da üstü kapalı şekilde satıyorlar ve normalde Londra ve New York’ta durması gereken altınlar piyasaya çıkıyor. Bankalar, altını (Batılı) Merkez Bankalarından alıyor ve karşılığında sadece bir (altın) borç senedi veriyor. ...şimdi bu altın İsviçre üzerinden Çin ve Hindistan’a gidiyor ve asla oradan geri dönmeyecek. Ne Çin ne de Hindistan altını asla geri göndermeyecek.
Öyle ise ne olacak? Muhtemelen ellerindeki gerçek altının çoğunu kiraya vermiş olan bu (Batılı) Merkez Bankalarının elinde sadece bankalardan aldıkları (altın) borç senetleri var ve bankalar gerçek altını asla geri alamayacak. Bu altın piyasasında büyük bir dengesizlik oluşturan yeni bir daralma demek. Tüm finansal sistem (yeni bir krize girdiğinde) bu durum altın fiyatı üzerinde yukarı yönlü inanılmaz bir baskı oluşturacak. Ve o gün yaklaşıyor."
Yatırımcılarına İsviçre’de fiziksel kıymetli metal saklama hizmeti de sunan Materhorn firmasının tüm dünya genelinde müşterileri bulunuyor.

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