Altın, sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Altın fiyatları sterlin ve yen karşısında tüm zamanların rekorunu kırarak sırasıyla 1,241,55 ve 159,588 değerlerine yükseldi.

Altın fiyatlarında görülen artış, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin tırmanmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara kaçması etkisiyle oldu.

Altın daha önce dolar karşısında altı yılın zirvesine ulaşarak 1,510.44 dolara yükselmişti. Goldman Sachs analistleri ise ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda altın fiyatlarının altı ay içinde 1,600 doları aşacağını öngördüklerini açıkladılar.

Altın sterlin karşısında yüzde 2.08 artışla 1,236.8 değerine ve yen karşısında yüzde 1.48 artışla 159,281.5 değerine yükseldi. Altın fiyatı euro karşısında yüzde 1.82 artışla 1,340.58 değerine yükseldi.

