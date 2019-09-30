FİNANS

Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesi 9-30 Ekim 2019'da dolacak ve anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak - Vade sonunda yeni ihraca katılmak isteyen mevcut yatırımcılar, bu taleplerini belirlenen talep toplama dönemlerinde aracı banka şubelerine başvurarak iletmeleri gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 2017 yılından itibaren bireysel yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları çeşitli etaplar halinde ihraç edilmişti.

Ekim 2017'de 4 ayrı etap halinde talep toplanarak ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının vadesi 9-30 Ekim'de dolacak. Anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına hesaben gram altın olarak aktarılacak.

Diğer taraftan, yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedeli 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan çeyreklik cumhuriyet ziynet altını olarak vade tarihinden sonra fiziken geri alınabilecek.

- Yeni ihraca katılım

Ayrıca yine mevcut yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda, vade sonunda ödenecek anapara bedeli bakanlık tarafından mevcut senetlerin vade sonu tarihi ile aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilecek altın tahviline/altına dayalı kira sertifikasına tekrardan yatırılabilecek.

Vade sonunda bu yeni ihraca katılmak isteyen mevcut yatırımcıların bu taleplerini belirlenen talep toplama dönemlerinde aracı banka şubelerine başvurarak iletmeleri gerekiyor. Bu durumda, söz konusu talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına yeni ihraçta kullanılmak üzere talep ettikleri miktar kadar bloke konacak. Yeni ihracın gerçekleştirilmesiyle birlikte yatırımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan, talep ettikleri gram karşılığında yatırım hesaplarına altın tahvili/altına dayalı kira sertifikası (1000 adet = 1 gram) bakanlık tarafından aktarılacak.

Yatırımcıların, fiziken altın taleplerini veya yeni ihraca katılma taleplerini Ziraat Bankasına başvurarak iletmeleri gerekiyor.

Çeyreklik cumhuriyet ziynet altını talep eden yatırımcıların altınları Darphane tarafından üretilecek. Çeyreklik cumhuriyet ziynet altınları, vade sonu tarihinden (itfa tarihinden) sonra Ziraat Bankası tarafından yatırımcıya teslim edilecek. Tarihleri içinde teslim alınmayan çeyreklik cumhuriyet ziynet altınlarının 1000/1000 karşılığı, yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarına kayden geçirilecek.

Vade sonunda yatırımcının hesabındaki gram altının, çeyreklik cumhuriyet ziynet altını veya 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak verilemeyen artık kısmı ise yatırımcıların "vadesiz altın mevduat hesabında" hesaben takip edilmeye devam edilecek.

Açıklamaya göre, altınlarını Ziraat Bankasına teslim eden yatırımcıların vade sonunda yeni ihraca katılabilmeleri için veya fiziki altın talep etmeleri için etaplarına göre, 30 Eylül-25 Ekim 2019'da Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Yeni ihraçta alınabilecek senet sayısı yatırımcının hesabında mevcut olan ve itfası gelen senet sayısıyla sınırlı olacak, yatırımcılar sadece mevcutta yatırım yaptıkları senet cinsine ve itfası gelen senet sayısı kadar tekrar yatırım yapabilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak, yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,00 (yıllık yüzde 2,00) getiri sağlayacak.

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altın tahvili altına dayalı kira sertifikaları Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası

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