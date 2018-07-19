Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Altın Transfer Sistemi'ni, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) gerçekleştirebileceği faaliyetler kapsamına aldı.
TCMB'nin, Takasbank'ın menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Altın Transfer Sistemi'nin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına, ayrıca ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere Takasbank'a verilmiş faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.
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