Altın üretiminde 2023 hedefi 50 ton

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin 2000 yılına kadar altın üretiminin bulunmadığını belirterek, "Türkiye altında 33,5 ton üretimle 2013'te zirveyi gördü. Bu rakam 2018'de 27,1 ton seviyesine geldi. Hedefimiz, 2023'te 50 ton üretme kapasitesi olan bir ülke haline gelmek." dedi.

Cansız, "Madencilik, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Finansman" başlıklı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde en önemli sektörlerden biri olan madenciliğin dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

UMREK ile maden sahalarında aramadan işletmeye tüm faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve şeffaf olarak raporlanacağını belirten Cansız, böylece yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Cansız, sektörün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yükseltilmesinin amaçlandığını, ülkenin cari açık bağlamındaki kırılganlığının sadece doğal gaz ve petrol üzerinden değil madencilik sektörü üzerinden de değerlendirilmesinin önemli olduğunu bildirdi.