FİNANS

"Altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Red Bull sporcusu Yağız Avcı: - "Marmaris'te yaşadığımız şanssızlıkları geride bıraktık. Önümüze bakıp kalan iki yarışı da kazanmaya çalışarak altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Marmaris'te yaşadıkları şanssızlıkları geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüze bakıp kalan iki yarışı da kazanmaya çalışarak altıncı şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı, 20-21 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek. Sezonun sondan bir önceki yarışında gözler zirve mücadelesinde olacak.

Marmaris Rallisi'nde yaşadığı şanssızlıklara karşın hala şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İstanbul Rallisi'nden iyi bir sonuçla çıkarak Kocaeli'de düzenlenecek son yarışa daha rahat girmek istiyor.

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- İstanbul Rallisi, 20-21 Ekim'de

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Marmaris'te yaşadıkları şanssızlıkları geride bıraktıklarını, önlerine bakıp kalan iki yarışı da kazanmaya çalışarak altıncı şampiyonluklarına ulaşmak istediklerini kaydetti.

Avcı, pilotlar sıralamasında az bir farkla ikinci sırada yer alıyor.

5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Ford Motorsport Türkiye pilotu Avcı, geçen yıl Portekiz'de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

İstanbul Rallisi, 20-21 Ekim'de Anadolu Yakası'ndaki toprak zeminli parkurda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Yağız Avcı

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