FİNANS

Altında en zengin il İstanbul

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

İstanbullular, bankada kişi başına 3,2 grama tekabül eden 654,6 liralık altın mevduatı ile Türkiye'nin altın zengini çıktı - Bankada kişi başına düşen altın mevduatı, İstanbul'un ardından gelen Isparta'da 3,1 grama, Ankara'da ise 2,7 grama denk geliyor - Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il 94,8 lira ile Şanlıurfa olurken, bu ili 103,6 lira ile Ağrı ve 105,2 lira ile Mardin takip etti

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - İstanbulllular, bankada kişi başına düşen 654,6 liralık altın mevduatı ile "Türkiye'nin altın zengini" oldu.

AA muhabirlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre nüfusu 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'da haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Böylece İstanbul, 654,6 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen altın mevduatı 3,2 gram altına denk geliyor.

Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında İstanbul'un hemen arkasından Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liralık altın mevduatı bulanan Isparta'da kişi başına düşen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yaklaşık 3,1 gram altın ediyor.

Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 549,1 liralık ortalama altın mevduatı ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2,7 grama tekabül ediyor.

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- Kişi başına düşen en az altın Şanlıurfa'da

Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 94,8 lira ile Şanlıurfa oldu.
Toplam nüfusun 1 milyon 985 bin 753 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 103,6 lira ile Ağrı gelirken, bankada kişi başına ortalama 105,2 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 106,1 liralık altın mevduatı bulunan Iğdır ise dördüncü sırada yer aldı.

Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbakır, Siirt ve Batman, bankada kişi başına 200 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.

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- Altın mevduatı 1 milyar lirayı aşan iller

Bu yılın haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait altın mevduatı en yüksek il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbulluların altın mevduatı 10 milyar liraya dayanırken, Ankaralılar yaklaşık 3 milyar liralık mevduatla ikinci sırada, İzmir 1,6 milyar liralık mevduatla üçüncü ve Bursa 1,1 milyar liralık mevduatla dördüncü sırada yer aldı.

İzmir ve Bursa'da kişi başına düşen altın mevduatı sırasıyla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu.

Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liralık, Iğdır'da ise 20 milyon 668 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Haziran 2018 itibarıyla illere göre gerçek kişi altın mevduatı ve kişi başına düşen ortalama altın mevduatı şöyle:

İLGerçek Kişi Altın Mevduatı (Bin TL)

Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı (TL) İSTANBUL9.838.155654,6ISPARTA274.181632,0ANKARA2.989.644549,1KARABÜK121.717497,9RİZE164.250496,2ESKİŞEHİR424.894493,7KÜTAHYA268.791469,7BURDUR120.778456,1KOCAELİ808.727429,4ERZİNCAN98.907427,2ÇANKIRI77.467416,3ÇANAKKALE216.764408,7KARAMAN99.064401,6KIRIKKALE110.552396,6BOLU119.626394,6İZMİR1.683.717393,4NEVŞEHİR113.816389,3KASTAMONU144.686388,6KONYA846.217388,1TRABZON303.510386,0MUĞLA356.896380,2ARTVİN63.074379,6BİLECİK83.560376,9BALIKESİR451.288374,6SİVAS231.227372,2BURSA1.086.056369,8AMASYA120.178364,3ELAZIĞ211.762362,8MALATYA283.116359,9DENİZLİ364.697358,0YALOVA87.507348,4UŞAK125.302343,3SAKARYA330.866334,1KAYSERİ456.725331,7ÇORUM166.618315,3AFYONKARAHİSAR223.417312,2ANTALYA731.977309,6GİRESUN130.568298,5ERZURUM226.446297,8ZONGULDAK175.255293,6AKSARAY117.964293,1SİNOP60.112289,8AYDIN312.200288,8SAMSUN378.441288,2KIRKLARELİ99.812280,3TOKAT167.877278,8BARTIN53.779277,8ORDU202.935273,4TUNCELİ21.121256,0KIRŞEHİR59.717254,6MANİSA357.990253,3MERSİN451.256251,5EDİRNE101.466249,4DÜZCE89.030235,8GÜMÜŞHANE40.047235,3ADIYAMAN144.180234,4TEKİRDAĞ234.062232,8YOZGAT96.739231,1ADANA510.328230,2NİĞDE80.076227,0OSMANİYE119.624226,7KAHRAMANMARAŞ255.419226,5BAYBURT18.105225,1BİNGÖL57.373209,9BATMAN111.690190,8SİİRT61.682190,1DİYARBAKIR304.653179,2KARS51.439178,8BİTLİS59.976175,6HATAY257.241163,3KİLİS21.806160,0GAZİANTEP318.437158,8ARDAHAN14.647150,9VAN157.005141,8HAKKARİ34.376124,7ŞIRNAK62.305123,8MUŞ45.370112,2IĞDIR20.668106,1MARDİN85.155105,2AĞRI55.578103,6ŞANLIURFA188.32494,8

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Anahtar Kelimeler:
altın mevduatı BDDK

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