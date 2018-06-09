FİNANS

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

 ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada içi boş, ağırlığı fazla olmayan ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte piyasada içi boş, ağırlığı fazla olmayan ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.
Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, dünyada ons bazında fiyatlarda artış görülmediğini söyledi. Başman, "Türkiye'de altının fiyatlarının yükselmesinin sebebi özellikle dövizde beklenmeyen artışlar. Dünyada altın fiyatlarında ons bazında artış olmamasına rağmen, iç piyasada iç ve dış etkenlerin etkisiyle dövizin yükselişi, altın fiyatlarını buraya getirdi. Bu bize tam bir işsizlik olarak yansıdı. 1-2 aydır erken seçim kararından bu yana piyasa 'bekle ve gör' havasına girdi. Ramazan ayı her yıl sakin geçer. Maalesef siftahsız günlerimiz oldu. Halen toparlamış değiliz" dedi.
ÇEYREK ALTIN AĞIRLIĞINDA BİLEZİK
Fiyatların artmasıyla çeyrek altın ağırlığında bileziklerin piyasaya çıktığını belirten Başman, şunları söyledi:
"Düğünlerde insanlar fedakârlığa gitti. Bir çift değil tek bilezik, kalın değil de ince bilezik, gerdanlık yerine ince bilezik aldılar. Bunları ödeyemeyenler ise borç harç aldılar. Hediye bazında bakacak olursak, düğün ve sünnetlerde genelde tercih edilen çeyrek 320 lira, asgari ücretin 5'te biri. Gelir artmadığı takdirde ileriki dönemlerde daha da hafifleyecek. Altın fiyatlarındaki 2 haftalık düşüşle evlilik gibi sebepler nedeniyle zorunlu olanların yeniden altına yöneldiği oldu. Ancak şu an bile daha önce taahhüdü bulunanlar ve evlenecek kişiler alıyor. Önümüzdeki hafta bayram haftasında satışlarda artış bekliyoruz. Seçimden sonrasını dört gözle bekliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki ettiAltındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"
Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladıTrakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Erdoğan Demirören'in vefatı

Erdoğan Demirören'in vefatı

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İzmir'de vatandaşlar, imar barışı için müdürlüğe koştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.