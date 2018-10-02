Altının gram fiyatı 229,7 lira seviyelerinde

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda altın fiyatlarının gerilediğine işaret ederek, bu gelişmede Çin'de beklentileri karşılamayan imalat sanayi verisi ile ABD tahvil piyasasındaki yükselişin etkili olduğunu söyledi.

Dün hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 225,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2'nin üzerindeki değer kaybıyla 227,1 liradan tamamladı.

"Çin ekonomisinden olumsuz verilerin gelmesinin altın talebini azaltan bir neden olarak görüyoruz ancak ABD'de açıklanacak veriler ve tepki alımları, altının ons fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olabilir. Bu nedenle altının ons fiyatı için destek seviyesi olarak 1.185 doları takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise 225 lira destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 220 liraya seviyesine kadar sürebilir. Altının gram fiyatında 230 liranın üzerinde kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi halinde ise yukarı yönlü bir seyir izlenebilir."

