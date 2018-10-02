FİNANS

Altının gram fiyatı 229,7 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Gram altın 229,7 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.537 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün hem ons altın hem de dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 225,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 2'nin üzerindeki değer kaybıyla 227,1 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlamasının ardından 226,8-230,2 lira bandında seyreden altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 229,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.537 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.193,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda altın fiyatlarının gerilediğine işaret ederek, bu gelişmede Çin'de beklentileri karşılamayan imalat sanayi verisi ile ABD tahvil piyasasındaki yükselişin etkili olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının, bugüne ise toparlanma isteğiyle başladığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Çin ekonomisinden olumsuz verilerin gelmesinin altın talebini azaltan bir neden olarak görüyoruz ancak ABD'de açıklanacak veriler ve tepki alımları, altının ons fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olabilir. Bu nedenle altının ons fiyatı için destek seviyesi olarak 1.185 doları takip edeceğiz. Altının gram fiyatında ise 225 lira destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 220 liraya seviyesine kadar sürebilir. Altının gram fiyatında 230 liranın üzerinde kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi halinde ise yukarı yönlü bir seyir izlenebilir."

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