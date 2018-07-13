FİNANS

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Gram altın 193,9 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, dün 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 193,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,05'lik artışla 194,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 193,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.245,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.266 dolar seviyelerini görmesine karşın, ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve düşüşe geçtiğini ifade etti.

Gram altının fiyatının ise son bir ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.238-1.248 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatının ise kısa vade için 190-200 lira bandında seyredeceği öngörümüzü koruyoruz." diye konuştu.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Köprübaşı çileğine çifte patentKöprübaşı çileğine çifte patent
Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladıElbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın gram altın İslam Memiş

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dünya üzerinde en fazla altına sahip olan 25 ülke

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprübaşı çileğine çifte patent

Köprübaşı çileğine çifte patent

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

Elbistan Şeker Fabrikası'nın devir işlemleri başladı

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

5G’ye doğru: Dijital dünya şirketleri Nürnberg’te buluştu

NATO ZİRVESİ

NATO ZİRVESİ

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

Euromoney: Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.