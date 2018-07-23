FİNANS

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

Gram altın 188,8 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.263 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle 190 lira seviyelerini test eden gram altının fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 189,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı bugün ise hem ons fiyatı hem de döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 188,3 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 kayıpla 188,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise 1.235,25 dolarla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrasında gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, yüzde 0,1'lik azalışla 1.230,3 dolar seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 liradan, Cumhuriyet altın ise 1.263 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 183 liranın destek, 200 liranın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatında ise bu hafta toparlanma yaşanabileceğini aktaran Memiş, "Bu hafta altının ons fiyatında 1.237 dolar direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye, yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 1.245 dolar seviyesine kadar sürebilir." dedi.

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Altın İslam Memiş

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