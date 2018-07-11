Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün güne 191,5 lira seviyelerinden başlayan ve 192,2 liraya kadar yükselen gram altının fiyatı, hem dolar/TL hem de ons altın fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,7'lik azalışla 190,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise en yüksek 191,5 ve en düşük 189,4 lirayı görürken, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 190,8 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.272 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik düşüşle 1.252,7 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların, ticaret savaşları gölgesinde tedirgin bekleyişini sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların pozisyon almakta zorlandığını, temmuz boyunca piyasaların ticaret savaşlarının etkisinde kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Dolar endeksinde dün yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini anlatan Memiş, "Altının ons fiyatında teknik olarak yükselişlerin devamı için 1.257 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi gerek. Bugün altının ons fiyatının 1.247-1.257 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise 185 lirayı destek, 195 lirayı direnç olarak takip edeceğiz." diye konuştu.

