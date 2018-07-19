FİNANS

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gram altın 189,5 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.265 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, dün son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı. Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin sürmesi ile satış baskısı altında kalarak dün 1.221,19 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de aşağı yönlü seyrine devam eden altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.265 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesi direnç konumuna geldi. Düşüşlerin devamında 1.217 dolar seviyesi görülebilir. Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesinden tepki alımları başlarsa, yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

Altının gram fiyatında da hem ons altın hem de dolar/TL'dek gerilemenin etkisiyle düşüş yaşandığına işaret eden Mamiş, teknik açıdan 188 liranın destek, 191,0 liranın ise direnç olarak izleneceğini söyledi.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptıTrump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı
Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlarPatlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

“Bedelli askerlik” ikinci el piyasasını canlandırdı

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Trump Rahip Bronson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

68. Hasat Bayramı

68. Hasat Bayramı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

EGD "Ekonomi Basın Tarihi" kitabının ikincisini yayınladı

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Marmarabirlik, Köln'de lojistik merkez kuracak

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.