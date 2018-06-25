FİNANS

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

Gram altın 186,4 lira, çeyrek altın 304 lira ve Cumhuriyet altını 1.240 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Saat 10.10 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılıyor.

Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı.

Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren Memiş, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.

Memiş, Türkiye’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve siyasi istikrarın devam etmesinin yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, "Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın piyasalar

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