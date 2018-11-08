FİNANS

Altının gramı 212 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Gram altın 212,1 lira, çeyrek altın 346 lira ve Cumhuriyet altını 1.415 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 212 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün 213,8 liradan işlem gören gram altın, dolar/TL'nin değer kaybederek 5,32 sınırına gerilemesinin etkisiyle 211,1 liraya çekildi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 211,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 212,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 1.225,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ara seçim sonuçlarının altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde piyasa beklentisi olduğunu ifade eden Memiş, altının ons fiyatında 1.217 doların destek, 1.227 doların direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'de düşüşlerin sınırlı kalması ve altının ons fiyatının baskı altında kalmamasının, altının gram fiyatının toparlanmasına neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan gram altında 211 liranın destek konumunda bulunduğunu belirten Memiş, 215 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

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