Altının gramı 215 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 215 liranın üzerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 214,5-219,3 lira bandında işlem gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 214,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 215,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.438 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.232 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'nin İran'a yaptırım kararına karşı Avrupa ve Rusya'dan tepkiler gelmeye başladığını ve ABD'nin bugün 8 muaf ülkeyi açıklayacağını hatırlattı.

Türkiye'nin de muaf ülkeler arasında yer aldığı haberlerinin gelmeye başladığını ifade eden Memiş, bu haber akışlarının, TL'nin değeri açısından iç piyasalarda olumlu fiyatlanabileceğini söyledi.

Memiş, bugün yurt içinde enflasyon, ABD ve Avrupa'da PMI verilerinin takip edileceğini, yarın ABD'de yapılacak ara seçimin küresel piyasalar açısından önemli olacağını aktardı.

Teknik açıdan gram altında 212 liranın destek, 222 liranın direnç seviyesinde takip edileceğini bildiren Memiş, ons altın fiyatında da 1.225 doların destek, 1.235 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

