Altının gramı 219 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 219,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220,1 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 218,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 219,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.464 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.222 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi.

Memiş, küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

