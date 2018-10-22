FİNANS

Altının gramı 222 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Gram altın 221,9 lira, çeyrek altın 364 lira ve Cumhuriyet altını 1.486 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve 221,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, ons altın ve dolar kurunda yatay bir seyir izlenirken, altının gram fiyatı en düşük 220,8 lira ve en yüksek 225,0 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 222,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 düşüşle 221,9 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını da 1.486 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.226,6 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının geçen hafta yüzde 3,3 değer kaybettiğini, bu gelişmede dolar/TL'deki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

Altının gram fiyatının yeni haftaya yükseliş isteğiyle başladığını aktaran Memiş, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini söyledi.

Memiş, "Teknik açıdan gram altın fiyatında bu hafta işlemler 222-232 lira bandında gerçekleşebilir. Altının ons fiyatı ise bu hafta kar satışlarıyla beraber destek seviyelerine geri çekilebilir. Ons altında 1.225 doları destek, 1.235 doları direnç olarak takip edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın İslam Memiş

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