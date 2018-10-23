Altının gramı 227 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 227,3 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 primle 222,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,01 primle 227,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.517 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 1.232,18 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanındaki düşüşler, İtalya bütçesi ve Brexit sürecine ilişkin endişelerin dolar endeksinde yükselişlere neden olduğunu ifade ederek, "Dolar varlıklarında yaşanan yükselişler, emtia fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları avro/dolar paritesi ve emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacak. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.207 dolar desteğini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yurt içinde dolar kurundaki değer kazançlarının gram altında yükselişi desteklediğini bildiren Memiş, "Döviz kurlarında ve altının gram fiyatında 3 ay öncesine göre daha sakin bir seyir izleniyor. Bugün altının gram fiyatının 222-230 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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