FİNANS

Altının gramı 231 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Gram altın 231 lira, çeyrek altın 378 lira ve Cumhuriyet altını 1.540 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 230-236 lira bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 233,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 228,7 lira seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira, Cumhuriyet altını da 1.540 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı seyreden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,69 azalışla 1.216,17 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında bugün dalgalanmalar yaşanabileceğini belirterek, "Dışsal nedenler altının ons fiyatında, içsel nedenler altının gram fiyatında sert kırılmalara neden olabilir." dedi.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.225 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda yükselişlerde 1.250 doların gündeme geleceğini ifade eden Memiş, aksi halde geri çekilmelerde 1.207 dolar seviyesinin izleneceğini kaydetti.

Memiş, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bugünkü duruşmasının döviz kurları ve altının gram fiyatı üzerinde etkili olabileceğine işaret ederek, "Bugün Brunson davası sonrası altının gram fiyatı, ya 220 lirayı ya da 270 lirayı hedef olarak belirleyebilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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