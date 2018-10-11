Altının gramı 232 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 230-234 bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 azalışla 231,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.550 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.194,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan gerilemeye karşın altının ons fiyatındaki toparlanmanın sınırlı kaldığını belirterek, "ABD-Çin arasında müzakerelerin askıya alınması, Çin yuanında yaşanan düşüşler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi gibi nedenler altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i eleştiren açıklamaları dolar varlıklarında geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatında yükselişe neden olmadı." değerlendirmesinde bulundu.