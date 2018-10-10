FİNANS

Altının gramı 233 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Gram altın 233,3 lira, çeyrek altın 383 lira ve Cumhuriyet altını 1.560 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 233,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 232,8-234,9 dar bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 233,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altından 233,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 383 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.190,04 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Çin yuanında yaşanan sert düşüşlerden ons altın fiyatının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Çin borsalarında yaşanan düşüş, İtalya’da ekonomik kriz endişesi ve İngiltere'nin Brexit süreci ile avro/dolar paritesinde yaşanan gerilemeler bu hafta piyasalarda risk unsurları olarak takip ediliyor. ABD varlıklarında yaşanan yükselişlerin de altın talebinin azalmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ons altının baskı altında kalmaya devam etse de 1.187 doların altına düşmediğine dikkati çeken Memiş, teknik açıdan ons altında 1.187 doların destek, 1.198 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, dolar kurundaki gerileme ile altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatının dar bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 235 liranın direnç konumuna geldiğini belirtti.

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döviz piyasalar

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