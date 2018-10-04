FİNANS

Altının gramı 234 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 09:52 | Son Güncelleme

Gram altın 234,2 lira, çeyrek altın 381 lira ve Cumhuriyet altını 1.560 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 234,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 236 lira seviyesini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 primle 232,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 234,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 1.198,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının altının ons fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Ons altının 1.207 doların altında kaldığı sürece yükselmesinin zor olduğunu ifade eden Memiş, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporuna kadar 1.187-1.207 dolar bandında işlem göreceğini söyledi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkmasının, gram altında düşüşlere neden olacağını belirterek, teknik açıdan gram altında 229 liranın destek, 236 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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