Altının gramı 246 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 246,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki düşüşlere paralel 243 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybıyla 246,00 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 246,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet altını da 1.647 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.205,13 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını kaydetti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 275-300 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngören Memiş, "TCMB, 400-500 baz puan aralığında faiz artırımı açıklanırsa döviz kurlarında ve altının gram fiyatında düşüşler devam eder ve altının gram fiyatı 238 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ancak piyasaların beklentisi altında bir faiz artırımı ya da faizlerde bir değişikliğe gidilmezse döviz kurlarında ve altının gram fiyatında sert yükselişler görebiliriz. Bu durumda altının gram fiyatı 270 liranın üzerine çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

