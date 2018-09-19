FİNANS

Altının gramı 246 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Gram altın 245,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.656 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 245,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle 250 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 primle 246,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 245,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını da 1.656 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.203,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dün dolar kurundan aldığı destek yükseldiğini belirterek, "Altının gram fiyatı, bu hafta için yükseliş isteğini tamamlamış olabilir. Yarın Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması, piyasalarda olumlu tepkiye neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurundaki düşüşlerin altının gram fiyatının gerilemesine neden olabileceğini ifade eden Memiş, gram altında bu hafta 238-250 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

Memiş, ABD-Çin arasında yaşanan ek gümrük vergi tartışmalarının dün piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, "Piyasalar, 26 Eylül’de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed’in faiz artırım beklentisinin piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Ticaret savaşları ve Fed’in faiz artırma ihtimalinin yükselmesi altının ons fiyatının baskı altında bırakıyor. Teknik açıdan bugün ons altının 1.197-1.205 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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