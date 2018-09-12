Altının gramı 248 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 247,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 247,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 247,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını da 1.657 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 1.195,11 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ticaret savaşları ve Orta Doğu'da savaş riskinin artması gibi nedenlerin, küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesine yol açtığını söyledi.

Piyasa oyuncularının, pozisyon almakta kararsız kaldığını ifade eden Memiş, "Emtia fiyatları kendine yön belirlemekte zorlanıyor. Dolar varlıklarında yaşanan günlük dalgalanmalar piyasalardaki belirsizliğin devam ettiğine işaret ediyor. Teknik olarak ons altında 1.187-1.207 dolar bandının yön belirlemede önemli olduğunu anımsatmak isteriz." diye konuştu.