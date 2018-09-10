FİNANS

Altının gramı 249 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Gram altın 248,8 lira, çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 248,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 azalışla 246,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kazanarak 248,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını da 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.193,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, "Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

PARTNERÇıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...Çıkanlar şoke etti! Hepsi servet değerinde...
İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdıİstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı
TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalıTÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

TÜRKONFED/Turan: Turizmde küresel rekabet için dijital dönüşüm başlamalı

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

Antalya turist sayısında 9,5 milyonu geçti

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

"Bir şey ya değerinde gidecek ya da gitmeyecek"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.