FİNANS

Altının gramı 253 lira seviyelerinde

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 416 lira ve Cumhuriyet altını 1.696 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 253,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 253,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 253,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 416 lira, Cumhuriyet altını da 1.696 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın üzerinde 1.200,8 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu haftanın önemli verilerinden olan ABD'de istihdam raporunun bugün açıklanacağını söyledi.

Memiş, "ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi verinin güçlü gelmesi, dolar varlıklarının toparlanmasına neden olabilir. Biz, ons altının yükselişlerinde 1.207, devamında 1.217 dolar direnç seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, istihdam verisinin güçlü gelmesi durumunda Fed’in faiz artırma ihtimalinin yükseleceğini ve bunun da altının ons fiyatını baskılayabileceğini ifade ederek, ons altın fiyatındaki geri çekilmelerde 1.190-1.185 dolar seviyelerinin takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna paralel gerilediğini bildiren Memiş, gram altında 250 liranın destek, 257 liranın ise direnç seviyesi olduğunu kaydetti.

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