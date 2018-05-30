FİNANS

Altının gramı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 09:51 | Son Güncelleme

Gram altın 189,3 lira, çeyrek altın 311 lira ve Cumhuriyet altını 1.268 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 189,3 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 189,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 189,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.268 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.297,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, İtalya’da siyasi krizin derinleşmesinin İtalya devlet tahvili fiyatları ve avro/dolar paritesinde sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, "Dün avro/dolar paritesi 1,1510 bandına, altının ons fiyatı 1.293 dolar seviyesine kadar geriledi. İtalya'da krizin derinleşmesi her ne kadar altının ons fiyatı için olumlu olsa da dolar endeksinin 95 seviyesine yükselmesi altını baskılamaya devam ediyor. Bu sebeple altının ons fiyatındaki yükselişler 1.306,5 dolar seviyesiyle sınırlı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel piyasalarda artan dolar talebinin altının gram fiyatında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 188 liranın destek, 195 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile siyasi gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

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