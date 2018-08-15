FİNANS

Altının gramı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

Gram altın 234,5 lira, çeyrek altın 380 lira ve Cumhuriyet altını 1.592 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,4 azalışla 244,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4 değer kaybıyla 234,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 380 lira, Cumhuriyet altını da 1.592 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi ve şu dakikalarda 1.187,92 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 96,7 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatındaki baskıyı artırdığını kaydetti.

Ticaret savaşları başta olmak üzere ABD’den gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.186 doların destek, 1.194 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Yurt içinde döviz kurlarının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatının, dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Gram altında 190-290 lira bant aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın piyasalar

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