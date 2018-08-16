FİNANS

Altının gramı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Gram altın 218,1 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.478 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,7 azalışla 223,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kaybıyla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak 1.176 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında dip seviyelerin görüldüğünü, altının gram fiyatında ise düşüşlerin bugün de devam etmesini beklediğini söyledi.

Altının ons fiyatının yatırımcısı için alım fırsatları sunduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.160 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, yerli yatırımcıların döviz ve altınlarını TL’ye çevirmesinin, devletin, finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbirlerin döviz kurlarındaki değer kayıplarında etkili olduğunu belirterek, "Dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıpları aynı haftaya denk geldiğinden altının gram fiyatında düşüşlerin hızlandığını gözlemledik. Gram altında dalgalı seyrin devam edeceğini öngörüyoruz. Teknik olarak 190-290 lira aralığı geçerliliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'
Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildiBodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya 8 milyon turisti geçti

Antalya 8 milyon turisti geçti

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 24.7 arttı

Toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 24.7 arttı

Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.