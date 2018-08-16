Altının gramı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,7 azalışla 223,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kaybıyla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak 1.176 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında dip seviyelerin görüldüğünü, altının gram fiyatında ise düşüşlerin bugün de devam etmesini beklediğini söyledi.

Altının ons fiyatının yatırımcısı için alım fırsatları sunduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.160 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.