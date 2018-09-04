FİNANS

Altının gramı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Gram altın 254,8 lira, çeyrek altın 419 lira ve Cumhuriyet altını 1.710 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 260 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 255,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 254,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını da 1.710 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.197 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altında 250 liranın kısa vade için destek seviyesi olduğunu belirterek, piyasalardaki agresif dalgalanmaların devamı halinde altının gram fiyatının 250-290 lira aralığında kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD piyasalarının dün tatil olması nedeniyle veri akışının sakin olduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı, dün 1.195-1.204 dolar aralığında seyretti. Ons fiyatı, 1.200 doların altında kalıcı mı olacak yoksa bu seviyelerden toparlanma sürecine mi girecek? Bunu takip edeceğiz. Bugün ABD'de açıklanacak imalat sanayi verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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