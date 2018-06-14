FİNANS

Altının gramı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Gram altın 194,7 lira, çeyrek altın 320 lira ve Cumhuriyet altını 1.305 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 194,7 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde harekete eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed’in faiz kararının altının ons fiyatını olumsuz etkilemediğini belirterek, Fed'in dün faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2.00 aralığına yükselttiğini, 25 baz puanlık artışın piyasaların beklediği gibi gerçekleştiğini, Fed’in bu yıl için 2 kez daha faiz artırmasının beklendiğini kaydetti.

Fed'in faiz kararından olumsuz etkilenmeyen ons altın fiyatının 1.300 doların hemen üzerinde işlem gördüğünü ifade eden Memiş, "Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları piyasalar için daha önemli olacaktır.
Draghi’nin de Fed gibi şahin tonda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bugün altının ons fiyatı 1.297-1.315 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyebilir." ifadelerini kullandı.

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Altın piyasalar

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