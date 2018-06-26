FİNANS

Altının gramı güne yatay başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Gram altın 190,4 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.276 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 190,4 seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki dalgalanmalara paralel 184-192 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,28 azalışla 190,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 190,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.276 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.264,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, seçimlerin ardından ekonomi yönetimi belli olana kadar döviz kurlarının geniş bant aralığında işlem görebileceğini, bu sebeple altının gram fiyatında gün içinde sert hareketlerin görülebileceğini ifade etti.

Memiş, "Biz, kısa vade için yükselişlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Siyasi taraftan gelen haber akışı piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Bugün altının gram fiyatının 185,4-191,4 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." dedi.

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) haricindeki merkez bankalarının uyguladığı gevşek para politikasının altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 doların destek, 1.272 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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döviz piyasalar

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