Altının gramı güne yatay seyirle başladı

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.295,11 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test etmesine rağmen bu seviyenin üzerinde kalıcı olmadığını ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı ılımlı açıklamaların ons altın fiyatlarında gerilemelere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar altının ons fiyatının yatay seyirde hareket edeceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.290 doların destek, 1.297 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

