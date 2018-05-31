Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,5 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 186,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.254 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 1.305,46 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini beklediklerini ifade ederek, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.

Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, bugün altının gram fiyatının 187-192 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini kaydetti.