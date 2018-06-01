FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Gram altın 190,1 lira, çeyrek altın 312 lira ve Cumhuriyet altını 1.274 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki artışların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla 188,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 190,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.300 doların hemen altında işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını söyledi.

Avrupa'daki siyasi endişelerin, altın fiyatlarını beklendiği kadar etkilemediğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.285-1.305 dolar aralığında bir seyir izleyebilir. Bugün ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacaktır." dedi.

Memiş, altının gram fiyatının, dolar kuruna paralel işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

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