Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.299 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda döviz kurlarında oynaklığın azalmasının, altının gram fiyatında da dengelenmeyi sağladığını kaydetti.

Mayıs ayının son haftasında gün içinde 7-8 lira dalgalanan altının gram fiyatındaki işlem aralığının bu hafta 2-3 liraya düştüğünü bildiren Memiş, altının gram fiyatında 190,3 liranın destek, 193,30 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin altının ons fiyatını fazla etkilemediğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında 1.290 dolar seviyesi destek konumuna gelmiş olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi altının ons fiyatında düşüşleri sınırlıyor. Kısa vade için ons fiyatında 1.296-1.306 dolar bandını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

