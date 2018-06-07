FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Gram altın 190,9 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.275 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,9 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 189,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 190,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.297,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasalar için önemli olduğunu belirterek, TCMB’nin 50 ya da 100 baz puan faiz artıracağını tahmin ettiğini söyledi.

Piyasaların, TCMB’nin faiz kararını önceden fiyatladığını bildiren Memiş, dün dolar kurundan olumsuz etkilenen altının gram fiyatının gerilediğini kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının bugün TCMB’nin faiz kararından sonra yön belirleyebileceğini ifade ederek, altının gram fiyatında 185 liranın destek, 195 liranın ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini kaydetti.

Altının ons fiyatının, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına kadar 1.285-1.315 dolar aralığında kalmaya devam edeceğini belirten Memiş, bugün Avro Bölgesi büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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