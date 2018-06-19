FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Gram altın 195,4 lira, çeyrek altın 322 lira ve Cumhuriyet altını 1.310 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 195,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 1.282 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının satış baskısı altında kalmaya devam ettiğini belirterek, geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarından sonra ons altının genel olarak düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade etti.

Ons altındaki yükseliş çabalarının beklenenden biraz daha yavaş olabileceğine ve şimdilik tepki yükselişi olarak kalabileceğine dikkati çeken Memiş, "Ancak ABD tarafından gelen haber akışlarının sürprizlere açık olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.275-1.305 dolar bandını takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Memiş, altının gram fiyatında 193 liranın destek, 196 liranın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

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