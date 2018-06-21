FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 09:29 | Son Güncelleme

Gram altın 193,4 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen hafta başlayan düşüş trendi içindeki hareketini devam ettirerek, bugün Asya piyasalarında 1.263 dolar ile 21 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatı üzerindeki satış baskısının devam ettiğini belirterek, teknik açıdan 1.262 dolar seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade etti.

Dolar endeksindeki yükselişin, altının ons fiyatı üzerindeki baskının ana unsuru olduğunu dile getiren Memiş, dün 193,3-195,3 lira bandında dengelenen altının gram fiyatının, düşüş eğilimini sürdürerek 190 liranın altına gerileyebileceğini tahmin etti.

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyorMicrosoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor
Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındıTicari kredi kartı başvurusu da internete taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar santrali için başvuru tarihi açıklandı

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Tüketici güven endeksi Haziran ayında 70.3 oldu

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Microsoft geleceğin bilim kadınlarını arıyor

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ticari kredi kartı başvurusu da internete taşındı

Ereğli'de metal işçileri grevde

Ereğli'de metal işçileri grevde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.