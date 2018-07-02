FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 09:51 | Son Güncelleme

Gram altın 185,7 lira, çeyrek altın 304 lira ve Cumhuriyet altını 1.240 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 185,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Döviz kurlarındaki düşüşe paralel geçen hafta yüzde 3,3'lük değer kaybı gözlenen altının gram fiyatı, haziran ayının son işlem gününü 184,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, temmuz ayının ilk haftasına ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,54 artışla 185,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,32 düşüşle 1.249,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta düşüş trendinde olan altının fiyatlarının, temmuz ayının ilk haftasına yükselişle başladığını söyledi.

Temmuz ayında küresel ve yurt içi piyasalarda kısa vadeli düşüş yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "27. hükümet kabinesinin açıklanmasıyla yeni ekonomi yönetimi, piyasalarda iyimserliğe neden olabilir. Haftaya açıklanması beklenen yeni kabine, yabancı yatırımcıların da sermaye akışını hızlandırabilir. Söz konusu gelişmelerle, temmuz ayında altının ons fiyatında 1.220-1.280 dolar, altının gram fiyatında ise 175-188 lira bandını takip edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, bugün yurt içi piyasalarda İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), yurt dışında ise yoğun veri akışının izleneceğini aktararak, ons altının 1.248-1.256 dolar, gram altının ise 183,50-186,50 lira bandında seyretmesini beklediğini bildirdi.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Antalya turizminde haziran rekoruAntalya turizminde haziran rekoru
Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecekSandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın gram altın İslam Memiş

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Patates ve soğan fiyatları ne zaman düşecek? Bakan Fakıbaba açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Dolar ne kadar? Dolar kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde haziran rekoru

Antalya turizminde haziran rekoru

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

Sandıklı patatesi, tezgahtaki fiyatların ateşini düşürecek

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

'Turizm Oscarları'nda Türkiye'ye 11 ödül

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Batı Akdeniz cari açığı yendi

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

Düğün sezonunda yeni gözde 'çeyrek ve yarım gram altın'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.