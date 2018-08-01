FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Gram altın 193,8 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.294 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazancıyla 193,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 193,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,3 altında, 1.220,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıkların değer kazanması, ticaret savaşları konusunda endişelerin azalması ve gerileyen jeopolitik risk algısıyla altının ons fiyatının baskı altında kaldığını söyledi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş isteğinin öne çıkabileceğine değinen Memiş, "Fed, faiz artırımına gitmese bile karar metninde yıl sonuna kadar iki kez faiz artırımı yapıp yapmayacağıyla ilgili ip ucu arayacağız." dedi.

Memiş, teknik olarak altının ons fiyatında 1.217-1.277 dolar bandının takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında ise ağustos ayında dolar kuru ve ons fiyatına bağlı olarak 200 lira seviyesinin test edilebileceğini dile getirdi.

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Altın piyasalar

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