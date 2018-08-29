FİNANS

Altının gramı güne yükselişle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 09:59 | Son Güncelleme

Gram altın 245,7 lira, çeyrek altın 396 lira ve Cumhuriyet altını 1.617 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 primle 241,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kazancıyla 245,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.617 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.202 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun yükseliş isteğini sürdürmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Piyasalarda belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesinden dolayı herhangi bir pozisyon almanın yanlış olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 241 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatının tekrar 1.200 doların altına sarkabileceğini belirterek,"Ons altında önümüzdeki haftalarda jeopolitik risklerle toparlanma süreci başlayabilir. Bu sebeple 1.200 dolar seviyesinin altındaki rakamlar yatırımcısına alım fırsatı sunmaya devam edebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.195-1.208 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Altın piyasalar

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