Altının gramı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 primle 250,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 252,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını da 1.689 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 1.203,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının yıl sonuna kadar geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek,"Dolar kurundan destek alan altının gram fiyatı, yükselişlerini sürdürebilir. Yükselişlerde 290 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Türkiye -ABD ilişkilerinde bir gelişme yaşanır ve normalleşme süreci başlarsa yurt içi piyasalarda rüzgar tersine dönebilir, döviz kurlarında sert düşüşler yaşanır. O zaman altının gram fiyatındaki düşüş 190 liraya kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş teknik açıdan ons altında ise 1.198 doların destek, 1.208 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

