FİNANS

Altının gramı haftaya 243 liradan başladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Gram altın 243 lira, çeyrek altın 398 lira ve Cumhuriyet altını 1.622 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 243 lira seviyelerinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 242,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 243 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.622 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.195 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul'u (BMGK) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BMGK'daki konuşması ve ikili görüşmeleri ile sonrasında Almanya’ya yapacağı ziyaretin önemine dikkati çeken Memiş, "Çünkü ABD-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecinin başlayıp başlamayacağı, Almanya ile yeni ticari anlaşmaların olup olmayacağı piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olacak." dedi.

Memiş, Fed toplantısı ile ilgili olarak ise eylül toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gidilmesinin beklendiğini anımsatarak, piyasaların bu kararı fiyatladığını, bu nedenle emtia fiyatlarında agresif dalgalanmalar beklemediğini söyledi.

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