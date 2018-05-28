Altının gramı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 193,5 lira seviyelerinde dengeledi.

Cuma günü dolar kurundaki dalgalı seyrin etkisiyle 196,5 - 201,1 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 196,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 193,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 1.296,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalabileceğine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, buna bağlı olarak uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yurt içinde ise döviz kurlarının gerilediğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, altının gram fiyatında 192 liranın destek, 197 liranın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

